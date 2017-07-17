В Варшаве прошла акция протеста из-за судебной реформы

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Порядка 17 тысяч человек в Варшаве приняли участие в акции протеста против судебной реформы, сообщает городская ратуша.

Акция протеста прошла в воскресенье вечером, ее участники, которых организаторы просили не использовать лозунги или эмблемы, поскольку протест является внеполитическим, принесли с собой свечи, которые зажгли на площади Красиньских — перед зданием Верховного суда Польши. "Сегодня с нами свет не потому, что это похороны Верховного суда или судов. С нами свет потому, что свет — это надежда", — заявили организаторы. Протест прошел мирно и продолжался около 45 минут, после чего участники акции спели гимн и разошлись.

​Аналогичные акции протеста прошли в воскресенье вечером в других польских городах — Лодзи, Кракове, Гданьске, Гдыне, Быдгощи. По данным организаторов, в общей сложности в разных польских городах в акциях приняли участие около 30 тысяч человек.

​В то же время польские оппозиционные партии намерены продолжить протесты в понедельник, рассматривается также возможность блокирования работы сейма. В декабре прошлого года аналогичный протест, поводом которого стало намерение ограничить работу СМИ в нижней палате парламента, блокировал работу сейма около месяца, депутаты от оппозиционных партий постоянно находились в зале заседаний, где встретили рождество.

​В субботу сенат принял без поправок подготовленные министерством юстиции поправки в закон о Национальном судебном совете, а также в закон о работе всеобщих судов. Для принятия законов теперь необходимы подписи президента страны Анджея Дуды. Поправки в числе прочего предполагают изменения правил назначения и отстранения председателей судов путем усиления полномочий министра юстиции, а также избрание членов Национального судебного совета путем голосования депутатов сейма, большинство в котором принадлежит правящей партии "Право и справедливость".

​Кроме того, на официальном сайте сейма опубликован законопроект правящей партии, который предполагает изменения в порядке избрания судей Верховного суда, а также возможность отставки нынешних судей, "за исключением тех, кого укажет министр юстиции". Польская оппозиция считает данные поправки "покушением на демократию".

​