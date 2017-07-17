СМИ: в Турции 115 человек задержаны по подозрению в связях с Гюленом

АНКАРА, 17 июл — РИА Новости. Турецкая полиция задержала в провинции Текирдаг на северо-западе страны 115 человек по подозрению в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает в понедельник газета Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что всего прокуратурой провинции выданы ордеры на задержание 127 человек, среди которых есть сотрудники полиции, бизнесмены и домохозяйки. Все они являются пользователями программы ByLock, которая, по версии турецких властей, применяется членами FETO для обмена зашифрованными сообщениями. Операции по задержанию остальных подозреваемых продолжаются.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота Гюлена и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

Подробнее о попытке военного переворота в Турции в 2016 году читайте в справке РИА Новости >>