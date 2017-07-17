В Австралии расширяют полномочия армии для борьбы с терроризмом

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Правительство Австралии наделяют армию страны расширенными полномочиями для участия в отражении террористических угроз, пишет газета Sidney Morning Herald.

Пересмотр национального Закона об обороне, касающегося роли военных в борьбе против терроризма, был инициирован после инцидента в декабре 2014 года, когда вооруженный мужчина взял в заложники 17 человек в кафе в центре Сиднея. Отмечалось, что законодательство содержит слишком большое число правовых и административных барьеров, которые могут помешать оперативному вмешательству армейских подразделений в случае террористических нападений.

Премьер-министр Малькольм Тернбулл, выступавший в понедельник на военной базе в Сиднее, заявил, что действующая система взаимодействия полиции и армии "является громоздкой" и должна быть "существенно упрощена".

В частности, из оборонного законодательства будет удалена статья, предусматривающая военную помощь лишь в случае, если штат "окажется не в состоянии защитить себя против внутренних беспорядков".

Наблюдатели также обратили внимания на антураж мероприятия: за спиной выступавшего с заявлением Тернбулла находилась надувная лодка с шестью тяжеловооруженными спецназовцами в масках.