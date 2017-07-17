Конфликт в Карабахе может "разгореться с новой силой", опасаются в Баку

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (467)

БАКУ, 17 июл – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов заявил РИА Новости, что конфликт в Карабахе может "разгореться с новой силой", поскольку является результатом геополитических игр.

"Нагорно-карабахский конфликт продолжается уже более 25 лет, а 20% международно-признанных территорий Азербайджана оккупировано Арменией. В результате более миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. Однако почему-то не ослабевают попытки преподнести проблему в качестве "замороженного конфликта". Можно с уверенностью констатировать, что конфликт является результатом геополитических игр", — заявил Мамедов.

По его словам, до тех пор, пока эти игры будут продолжаться, результат не изменится.

"Грузия, Молдова и Украина – наглядное тому подтверждение", — отметил помощник президента Азербайджана. По мнению Мамедова, "замороженный" конфликт в Нагорном Карабахе может в любой момент разгореться с новой силой.

"Международные посредники хоть и выступают за сохранение территориальной целостности Азербайджана, но почему-то предпочитают не занимать однозначную позицию. Мы ждем от стран-сопредседателей, так же, как и от мирового сообщества, конкретных шагов для справедливого разрешения конфликта", — резюмировал он.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>