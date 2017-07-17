Конфликт в Карабахе может "разгореться с новой силой", опасаются в Баку

БАКУ, 17 июл – РИА Новости. Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов заявил РИА Новости, что конфликт в Карабахе может "разгореться с новой силой", поскольку является результатом геополитических игр.
По его словам, до тех пор, пока эти игры будут продолжаться, результат не изменится.
"Международные посредники хоть и выступают за сохранение территориальной целостности Азербайджана, но почему-то предпочитают не занимать однозначную позицию. Мы ждем от стран-сопредседателей, так же, как и от мирового сообщества, конкретных шагов для справедливого разрешения конфликта", — резюмировал он.
Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>