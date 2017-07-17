ОАЭ призвали к международному мониторингу кризиса вокруг Катара

ДУБАЙ, 17 июл — РИА Новости. Государственный министр по иностранным делам ОАЭ Анвар Гаргаш призвал к введению международного мониторинга кризиса вокруг Катара, сообщает в понедельник эмиратская газета Khaleej Times.
Также министр заявил, что давление, которое оказывают на Катар его соседи, начинает приносить плоды. В частности, он отметил в качестве положительного шага подписание Катаром и США меморандума по борьбе с терроризмом.
"Тем не менее, мы видим признаки того, наше давление работает. Мы готовы к тому, что этот процесс займет длительное время", — сказал он.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.
Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.