Побег из неспокойного Мосула. Истории тех, кто покинул город

Сотрудник иракского спецназа стреляет по беспилотнику группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в России) в Мосуле. Архивное фото

Сотрудник иракского спецназа стреляет по беспилотнику группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в России) в Мосуле. Архивное фото

МОСУЛ, 17 июл — РИА Новости. Сотни жителей иракских Мосула и Тель-Афара скопились на мостах, связывающих запад и восток Мосула. Корреспондент агентства РИА Новости стал свидетелем сосредоточения беженцев на мосту "Ан-Насер", который соединяет левую и правую часть города — мирные жители нескончаемым потоком прибывали к нему.

Иракские военные ожидали беженцев из Мосула, которые перебирались из левой стороны города в правую. Люди бежали от войны. Солдаты проверяли имена, определяя личность каждого прибывшего, сверяя их со списком разыскиваемых, после чего происходило распределение людей по лагерям для беженцев. Эти граждане начали прибывать 25 дней назад, во время боев в исторической части Мосула. По крайней мере, такую картину описала жительница Мосула лет двадцати, которую военные также приняли на блокпосту и переправили в безопасную зону.

"Мы прожили 25 дней на левом берегу. Но у нас ничего не осталось, у нас нет средств, поэтому мы решили вернуться, несмотря на то, что бои продолжались. Я вернулась со своей дочкой пяти лет, но обнаружила наш дом полностью разрушенным", — вспоминает девушка.

Вытирая слезы, она объясняет, что жилье совершенно не приспособлено для проживания, а в ее квартале не сохранилось ничего.

"В квартале, где мы жили, ничего не осталось: ни людей, ни домов. Только запах смерти и крови, разрывы снарядов и свист пуль. Страшно сделать шаг, боясь умереть из-за взрывчатки практически везде", — продолжает говорить о жизни в родном городе молодая собеседница.

Им Расул, женщина лет шестидесяти, стоящая рядом, решает поддержать разговор и поделиться своими воспоминаниями. Террористы взорвали ее дом, но она была с детьми в подвале, просидев там двое суток, им удалось убежать.

"Положение сложное, продолжаются обстрелы и взрывы. Нет рынков и работы, мы просто ожидаем помощи каждый день, вот и все. Жизни нет", — делится наболевшим женщина.

Собеседницы — одни из сотен беженцев, которые наполняют дороги, связывающие западный Мосул и соседний с Сирией Тель-Афар с территориями, подконтрольными армии.

Жители старого Мосула вынуждены преодолевать километры пути по дороге к мосту "Ан-Насер", где находится КПП армии, в надежде оказаться на освобожденной от террористов части города.

Военный на блокпосту объясняет, что большинство беженцев — из пограничного Тель-Афара, а те, кто приходят из западного Мосула, в основном, являются родственниками боевиков ИГ*.

"Беженцы, которые приходят к мосту "Ан-Насер", доставляются к гостинице Абрави и к пункту досмотра в гостинице Нейнава, где находятся списки разыскиваемых службами безопасности", — поясняет военный.

Пока мы ведем беседу с офицером, солдаты тщательно досматривают сумки беженцев. По словам собеседника, обыск является необходимой мерой безопасности. Люди бегут от войны и зачастую приходят практически с голыми руками. Но досмотр необходим ради безопасности их собственной и окружающих — если все в порядке, то они, как и сотни других, переправляются по мосту на армейском транспорте на безопасную территорию.

Сегодня командование совместных операций предприняло дополнительные меры безопасности и запретило журналистам въезд в западную часть Мосула.

"Такие меры предприняты ради безопасности самих журналистов, так как продолжается процесс разминирования зданий и поиск взрывных устройств", — объясняет корреспонденту официальный представитель командования полковник Мохаммад Аль-Байдани.

Беседа прерывается звуками взрывов и стрелкового оружия, которые доносятся из районов недалеко от моста, где мы стоим. Этот мост сегодня пересекли десятки машин армии и ополчения (Хашед аш-Шааби), которые мчались в направлении исторической части города. Помимо иракских военных, в неспокойный Мосул прибыли на бронемашинах и военнослужащие международной коалиции по борьбе с ИГ*, в том числе ставший "легендарным" мост пересекли военные с австралийскими шевронами.

"Это ограниченный контингент советников от международной коалиции, которые помогают нашим военным. Они не присутствуют на переднем крае и не участвуют в боях. Из контингента коалиции есть и военные врачи, которые работают с подразделением по борьбе с терроризмом", — объясняет увиденное иракский офицер.

*террористическая группировка, запрещенная в России