Побег из неспокойного Мосула. Истории тех, кто покинул город

МОСУЛ, 17 июл — РИА Новости. Сотни жителей иракских Мосула и Тель-Афара скопились на мостах, связывающих запад и восток Мосула. Корреспондент агентства РИА Новости стал свидетелем сосредоточения беженцев на мосту "Ан-Насер", который соединяет левую и правую часть города — мирные жители нескончаемым потоком прибывали к нему.
"Мы прожили 25 дней на левом берегу. Но у нас ничего не осталось, у нас нет средств, поэтому мы решили вернуться, несмотря на то, что бои продолжались. Я вернулась со своей дочкой пяти лет, но обнаружила наш дом полностью разрушенным", — вспоминает девушка.
"В квартале, где мы жили, ничего не осталось: ни людей, ни домов. Только запах смерти и крови, разрывы снарядов и свист пуль. Страшно сделать шаг, боясь умереть из-за взрывчатки практически везде", — продолжает говорить о жизни в родном городе молодая собеседница.
Им Расул, женщина лет шестидесяти, стоящая рядом, решает поддержать разговор и поделиться своими воспоминаниями. Террористы взорвали ее дом, но она была с детьми в подвале, просидев там двое суток, им удалось убежать.
"Положение сложное, продолжаются обстрелы и взрывы. Нет рынков и работы, мы просто ожидаем помощи каждый день, вот и все. Жизни нет", — делится наболевшим женщина.
Жители старого Мосула вынуждены преодолевать километры пути по дороге к мосту "Ан-Насер", где находится КПП армии, в надежде оказаться на освобожденной от террористов части города.
Военный на блокпосту объясняет, что большинство беженцев — из пограничного Тель-Афара, а те, кто приходят из западного Мосула, в основном, являются родственниками боевиков ИГ*.
Пока мы ведем беседу с офицером, солдаты тщательно досматривают сумки беженцев. По словам собеседника, обыск является необходимой мерой безопасности. Люди бегут от войны и зачастую приходят практически с голыми руками. Но досмотр необходим ради безопасности их собственной и окружающих — если все в порядке, то они, как и сотни других, переправляются по мосту на армейском транспорте на безопасную территорию.
Сегодня командование совместных операций предприняло дополнительные меры безопасности и запретило журналистам въезд в западную часть Мосула.
Беседа прерывается звуками взрывов и стрелкового оружия, которые доносятся из районов недалеко от моста, где мы стоим. Этот мост сегодня пересекли десятки машин армии и ополчения (Хашед аш-Шааби), которые мчались в направлении исторической части города. Помимо иракских военных, в неспокойный Мосул прибыли на бронемашинах и военнослужащие международной коалиции по борьбе с ИГ*, в том числе ставший "легендарным" мост пересекли военные с австралийскими шевронами.
"Это ограниченный контингент советников от международной коалиции, которые помогают нашим военным. Они не присутствуют на переднем крае и не участвуют в боях. Из контингента коалиции есть и военные врачи, которые работают с подразделением по борьбе с терроризмом", — объясняет увиденное иракский офицер.
*террористическая группировка, запрещенная в России