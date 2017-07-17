МИД Греции: упущен первый реальный шанс решить проблему Кипра

АФИНЫ, 17 июл — РИА Новости, Геннадий Мельник. На конференции в Кран-Монтане появился первый реальный шанс решить кипрскую проблему, но он был упущен из-за позиции Турции; вместе с тем, создана новая ситуация и предпосылки для объединения острова, но следующие переговоры должны быть лучше подготовлены, заявил журналистам в Афинах дипломатический источник, комментируя итоги конференции в Швейцарии.

Дипломат напомнил, что скоро очередная годовщина вторжения турецких войск на остров и оккупации северной его части. "Решить вопрос мы не можем 43 года, но когда впервые появилась возможность объединить Кипр, Турция сорвала конференцию. Анкара оказалась не готова к решению", — подчеркнул дипломат.

Теперь, по мнению экспертов, возобновить переговоры вряд ли удастся до президентских выборов на Кипре, намеченных на февраль 2018 года.

История вопроса

Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. Предлогом для вторжения стала попытка государственного переворота на Кипре 15 июля 1974 года при участии греческих военных.

В оправдание оккупации Турция ссылается на международные договоры о предоставлении независимости Кипру, предусматривающие право трех стран-гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности (Греции, Турции и Кипра) на вмешательство во внутренние дела Кипра и размещение небольших военных контингентов на острове. Договоры были подписаны в период крушения колониальной системы – тогда Кипр был британской колонией, и в нынешних условиях многие его статьи считаются анахронизмом, ограничивающим суверенитет страны, к тому же являющейся членом европейского сообщества.

Против турецкого вторжения выступило все международное сообщество. Совет Безопасности ООН и Генеральная ассамблея ООН приняли ряд резолюций по деоккупации и объединению острова, но Турция отказывается их выполнять и выводить войска. Кипр считается самым милитаризованным районом мира.

Так что Кипр де-факто остается разделенным с 1974 года. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция. При этом чиновники, в том числе лидер турецкой общины Мустафа Акынджи, для поездок за рубеж используют паспорта Республики Кипр, поскольку их собственные документы не признаются международным сообществом.

Переговоры о воссоединении Кипра ведутся практически с момента его раздела, они неоднократно прерывались, и возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва по инициативе нынешнего президента Кипра Никоса Анастасиадиса.

В декабре 2016 года лидеры греков-киприотов Анастасиадис и турок-киприотов Акынджи договорились о проведении под эгидой ООН международной конференции в Швейцарии. В январе 2017 года прошла первая конференция в Монт-Пелеране, а в конце июня – начале июля вторая конференция в Кран-Монтане. Во втором раунде участвовали глава греческой общины, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис, лидер турецкой общины острова Мустафа Акынджи, представители Великобритании, Греции и Турции, а также Евросоюза, приглашенного на переговоры в качестве наблюдателя. Готовил переговоры специальный советник генерального секретаря ООН по Кипру Эспен Барт Эйде, на открытии конференции присутствовал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, он же в ночь с 6 на 7 июля объявил о ее провале.

Глава МИД Греции Никос Котзиас сообщил журналистам, что конференция трижды была на грани срыва, но перед последним заседанием он был настроен весьма оптимистично.

В срыве конференции и неготовности пойти на уступки стороны обвиняют друг друга.

Греция против Турции



"Греция очень хотела найти решение кипрской проблемы. Как страна-гарант, Греция включилась в решение кипрского вопроса и в Кран-Монтане выступила с рядом предложений и инициатив. К сожалению, результата не было", — сказал греческий дипломат.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, Греция участвовала только в обсуждении тех вопросов, которые касаются ее как страны-гаранта – безопасность и гарантии, Турция же вмешивалась во все вопросы и дела переговорного процесса.

"Главное – это проблема вторжения турецких войск. По этому поводу были многие резолюции СБ ООН, но они остались невыполненными Анкарой", — сказал он.

Другая важная, по мнению Греции, тема — анахроническая система гарантий.

"Два года были большие усилия по решению кипрской проблемы, и мы поднимали вопрос безопасности и оккупации. Глава "безопасность и гарантии" была одной из основных на переговорах. Как и в январе в Монт-Пелеране, не было ни объективного, ни существенного продвижения по темам безопасности и гарантии, хотя они были центральными на переговорах", — заявил дипломатический источник.

По мнению Греции, не должно быть "военного измерения" кипрской проблемы, должны быть выведены все иностранные войска.

"В Кран-Монтане мы открыли свои карты. С греческой стороны были конкретные предложения и инициативы, что и как будет на Кипре после объединения острова. Главная идея – объединенный Кипр не нуждается в гарантах, в том, чтобы были у кого-то права на вмешательство", — заявил дипломат.

Другой важный вопрос – механизм наблюдения за соблюдением договоренностей в случае их достижения, сказал он.

Он сообщил, что к концу конференции была выдвинута инициатива – "три премьера (Греции, Турции и Великобритании) поедут в Нью-Йорк и обсудят проблемные вопросы". Однако затем от этой идеи отказались.

В ходе конференции состоялись телефонные переговоры премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с премьерами Турции Бинали Йылдырымом и Великобритании Терезой Мэй.

Вина за крах встречи в Кран-Монтане лежит только на Турции, уверены в греческом МИД. "С первого дня конференции было ясно, что Турция не хочет сближения позиций, решения и обсуждения по темам гарантий и безопасности", — заявил источник.

"Суть позиции Турции в двух словах – сохранить статус-кво. Она хотела оставить войска, заморозить режим гарантий и права интервенции. В такой ситуации и прервали переговоры", — сказал дипломат.

Он рассказал, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предложил сохранить право на интервенцию на 15 лет – "и затем, если вы будете хорошими ребятами, мы посмотрим".

"В ходе переговоров наш министр Котзиас спросил – "зачем вам все же права на вмешательство?". "Чтобы их использовать", — ответил Чавушоглу. Это было удивительно для всех, и Чавушоглу это заметил по лицам участников", — рассказал источник.

"Когда генеральный секретарь ООН предложил записать, изложить на бумаге что может быть сделано, какие позиции можно сблизить, в этот момент Турция ушла, заявив, что она против отмены права на вмешательство. Был момент, когда представитель Великобритании сказал за столом, что Турция несет ответственность за срыв переговоров", — сообщил он. По его словам, Турция заявляла, что для неё вопросы безопасности превыше всего.

Говоря о позиции других участников, дипломат отметил позицию Британии "мы поддержим все, что вы согласуете".

Что касается Евросоюза, то он на конференции был в роли наблюдателя. "Для нас Евросоюз является лучшим гарантом решения кипрской проблемы", — сказал дипломат.

Против сохранения механизма гарантий выступила высокий представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини. "Могерини сказала, что вне логики Евросоюза, когда государство-член ЕС находится под гарантиями другой страны, причем страны, не входящей в ЕС", — процитировал источник ее слова.

Проблемы и решения



На конференции Греция предлагала и пути решения конкретных проблем.

"Мы понимаем, что мгновенно турецкие войска вывести нельзя, это процесс. Одна из схем, предложенных нами, была подобна схеме вывода советских войск из Восточной Германии. Тогда были определены условия размещения выводимых войск, договор был на четыре года и для намного большего контингента – примерно 400 тысяч военнослужащих, был составлен график вывода", — сказал дипломат.

По его словам, вывод должен быть поэтапный, постепенный, по графику, но он не должен затягиваться на многие годы.

"Обсуждение было вывести турецкие войска за полтора–два года. Турция же говорит, что никакого вывода войск не будет", — сказал он.

Что касается вывода миротворческих войск ООН с Кипра, то он не обсуждается — "они останутся, их мандат продлен", подчеркнули в МИД. Греция считает очень позитивной и стабилизирующий роль миротворцев ООН.

"Мы не услышали ничего нового на переговорах. У турок нет доверия ни к кому. При этом были десятки резолюций СБ ООН с требованием прекратить оккупацию. Турки говорят, что "мы не можем оставить одних турок-киприотов и вывести войска, они должны остаться на острове", — сказал источник.

"Греции нужно решение. Но это должно быть решение киприотов. Они главные на переговорах", — резюмировал он.

По его словам, неприемлемо и требование Турции предоставить четыре европейские свободы гражданам Турции после объединения острова.

Анкара требует, чтобы граждане Турции получили на острове четыре основные свободы, предусмотренные для стран Евросоюза, — свободу движения лиц, движения услуг, учреждения (предприятий и ведения самостоятельной экономической деятельности), капиталов.

Правительство Кипра и Греция считают это неприемлемым, полагая, что Турция таким образом хочет "через заднюю дверь" войти в Евросоюз, а предоставление 75 миллионам турецких граждан этих четырех свобод приведет к демографическим изменениям на Кипре, разрушению кипрской экономики и драматическим изменениям.

"Турция устроила восточный базар на конференции – ты мне дашь это, а я тебе взамен это", — сказал участник переговоров.

Дипломат сообщил также, что в ходе конференции неоднократно появлялась и дезинформация.

"В эпоху фейковых новостей было много сообщений, что греческая делегация якобы покидает переговоры и уезжает в Афины, что киприоты уходят с переговоров. Кто-то разместил и фотографию вертолёта с якобы улетающей кипрской делегацией",- сказал дипломат.

По его словам, к таким "фейкам" можно отнести и фотографию, где президент Кипра якобы склоняет голову перед турецким министром иностранных дел.

Эйде уходит?

На просьбу прокомментировать сообщения об уходе Эйде с поста специального советника генсека ООН по Кипру, дипломат ответил: "У нас нет информации. Это может быть известно в скором времени. Эйде – это вопрос ООН".

В МИД также считают, что конференция не была подготовлена должным образом.

"С одной стороны, было серьезное представительство (генерального секретаря ООН) Гутерреша, его хорошая роль. С другой стороны — не было соответствующего тактического руководства специальным советником переговорами. Если бы была лучшая подготовка и лучшее управление (со стороны Эйде), то результаты были бы другие. Во время присутствия в течение двух дней генерального секретаря мы видели серьезное руководство. Позиция Эйде не была такой, какую мы ожидали от советника генерального секретаря ООН", — сказал дипломат.

О возможной отставке Эйде сообщил лидер турок-киприотов Акынджи после провала конференции.

Как отмечают политические обозреватели, отставка Эйде может быть объявлена в конце июля в связи с его участием в парламентских выборах в Норвегии. По мнению обозревателей, Эйде будет хорошим лоббистом интересов Норвегии и различных компаний, но ему надо еще пройти в парламент.

При этом обозреватели считают предрешенной его отставку – он человек бывшего генсека ООН Пан Ги Муна, и Гутерреш вряд ли оставит его на этом посту. У Гутерреша другой взгляд на кипрскую проблему и другой подход к ней.

По мнению обозревателей, уход Эйде благотворно скажется на переговорах.

Греческая сторона неоднократно обвиняла Эйде в том, что он занимал одностороннюю протурецкую позицию и требовал от греков-киприотов дальнейших уступок по разделению власти, чтобы удовлетворить турко-кипрскую сторону и Турцию. Глава МИД Греции Котзиас в связи с этим заявил об одностороннем подходе Эйде, заметив, что тот не вмешался, когда Турция требовала сохранить право на интервенцию, хотя генсек ООН Антониу Гутерреш считает это выходящим за установленные рамки кипрского урегулирования.

За два дня до открытия конференции в Кран-Монтане президент Кипра Никос Анастасиадис отверг подготовленный Эйде общий документ. Этот документ должен был стать основой для переговоров, однако, по мнению Анастасиадиса, он игнорировал проблемы греческой общины Кипра и не учитывал решения, принятые 4 июня в Нью-Йорке на совещании с Гутеррешем. В итоге Эйде решил не представлять документ на конференции.

Перспективы

Источник сообщил, что генсек ООН 30 июня представил рамки решения кипрской проблемы.

"Первый раз мы видели перспективы решения. Никогда не было такого. 6 июля появилась хорошая возможность убрать условия гарантий и пребывания войск. Среди предложений было вернуться к условиям договора о независимости Кипра и сократить до 650 человек турецкий контингент. Но турки отказались, сказали, что "это очень мало, этого недостаточно для нас",- сказал дипломат.

На вопрос о возможности задействовать механизмы СБ ООН для кипрского урегулирования он ответил, что Турция не хочет детального обсуждения. Греция же считает, что в случае договоренностей мандат на наблюдение за их исполнением должен будет выдать СБ ООН.

На вопрос о стратегической цели Греции в кипрском урегулировании, источник ответил: "Стратегия Греции – найти решение, но не забывать, что все это касается Кипра. Мы участвуем в переговорах по темам, которые нас касаются как страны-гаранта. Но мы не решаем за Кипр. Должен решать Кипр, киприоты. В этом фундаментальная разница между точкой зрения Греции и Турции".

"Логика решения – Кипр должен быть единым государством, членом Евросоюза, и все жители должны иметь все права Европейского союза, естественно, и турки-киприоты. Так что параметры — единый Кипр, без гарантий и без иностранных войск", — заметил дипломат.

"Следующий день переговоров"

Несмотря на срыв конференции, в переговорном процессе сложилась новая ситуация – достигнуто сближение по ряду важных проблем, определены рамки и параметры урегулирования, стороны представили своё видение будущего устройства Кипра, отметил источник.

"С Кран-Монтаны должны начаться и новые усилия по урегулированию, но, как считает генеральный секретарь ООН, должна быть лучшая подготовка", — заявил дипломат.

Что касается возможных сроков возобновления переговоров, то перерыв продлится несколько месяцев, полагают обозреватели.

В феврале 2018 года на Кипре пройдут президентские выборы, и вряд ли стороны вернутся за стол переговоров до формирования нового правительства Кипра и решения первоочерёдных задач нового кабинета.