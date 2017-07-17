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В мире

Венесуэла объявила экс-президента Мексики персоной нон грата

08:3317.07.2017
(обновлено: 08:39 17.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЭкс-президент Мексики Висенте Фокс. Архивное фотоЭкс-президент Мексики Висенте Фокс. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МЕХИКО, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Самуэль Монкада объявил в воскресенье персоной нон грата экс-президента Мексики Висенте Фокса, который стал один из гарантов проведения оппозицией так называемого "народного референдума" против политики Николаса Мадуро.

Вид на Каракас. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Иванов
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Венесуэльцы на референдуме высказались против учредительного собрания
Большинство венесуэльцев, принявших участие в голосовании в воскресенье, высказались против созыва учредительного собрания по инициативе Мадуро. Всего в "народном референдуме" участвовало около 7,2 миллиона человек.

"Как министр иностранных дел Боливарианской республики Венесуэлы объявляю господина Висенте Фокса персоной нон грата, он злоупотребил гостеприимством нашего народа, оскорбляя его. Господин Фокс приехал проплаченный в Венесуэлу, чтобы продвигать насилие и вмешательство иностранных держав", — написал Монкада в своем микроблоге в Twitter. По словам Монкады, Фокс уже не находится на территории Венесуэлы. "В качестве профилактической меры для защиты нашего народа господин Фокс никогда не сможет вернуться в Венесуэлу", – отметил глава МИД.

​При этом официальный Мехико в воскресенье выступил с заявлением в поддержку состоявшегося голосования в южноамериканской стране. "Правительство Мексики признает высокий уровень участия в народном голосовании, прошедшем в Венесуэле и других городах мира по призыву Национальной ассамблеи. Мексика надеется, что его результаты, отражающие волю венесуэльского народа, будут услышаны и приняты к сведению сторонами в поиске переговорного решения, которое позволит восстановить демократический порядок в этой стране как можно скорее", – говорится в заявлении МИД Мексики.

Ситуация в Венесуэле. Архивное фото
© AFP 2017 / Federico Parra
Большинство венесуэльцев не хотят менять конституцию, показал опрос
Национальный избирательный совет Венесуэлы ранее заявил, что референдум оппозиции не будет иметь юридической силы, так как правом проводить подобные мероприятия обладает только избирательная власть. Оппозиция же ссылается на 71-ю статью конституции, позволяющую проводить консультационные опросы, и намерена показать властям уровень своей поддержки.

Выборы 545 членов национального учредительного собрания запланированы на 30 июля. Оно должно будет заняться реформированием конституции, проект которой предполагается вынести на общенациональный референдум. Оппозиция считает, что речь идет о нарушении конституции, а решение о созыве учредительного собрания должно приниматься не решением президента, а на референдуме.

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