Венесуэльцы на референдуме высказались против учредительного собрания

МЕХИКО, 17 июл – РИА Новости. Большинство венесуэльцев, принявших участие в "народном референдуме" в воскресенье, высказались против созыва учредительного собрания по инициативе президента Николаса Мадуро, свидетельствуют результаты голосования.

По данным так называемой "комиссии гарантов", состоящей из ректоров ведущих университетов страны, против созыва проголосовали почти 6,4 миллиона человека, или более 98% принявших участие в голосовании. Всего в "народном референдуме" участвовало около 7,2 миллиона человек.