ЕРЕВАН, 17 июл – Гагик Багдасарян. Армянская сторона всегда заявляла о необходимости компромиссов, а не уступок при урегулировании карабахской проблемы, заявил президент Армении Серж Саргсян.

"За последние 20 лет мы никогда и нигде не говорили об уступках. Мы всегда заявляли и продолжаем заявлять о компромиссном варианте решения проблемы. Это разные понятия. Я уверен, если вопрос не будет урегулирован еще 20 лет, то у армянской стороны никогда не появится желание идти на уступки для смягчения ситуации, так как это не может привести к решению", — сказал президент в интервью программе "Р-Эволюция" телеканала "Армения".

Он отметил, что армянская сторона придерживается трех принципов: реализация права населения Нагорного Карабаха на самоопределение, наличие сухопутной границы между Арменией и Карабахом, надежные гарантии безопасности Карабаха.

Саргсян добавил, что Баку не соглашается на требование Еревана о создании механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения, так как считает, это может увековечить статус-кво на фоне отказа армянской стороны от односторонних уступок. "Азербайджан желает показать собственному обществу, что продолжает бороться за Карабах, а международному сообществу напоминает, что не смирился со сложившейся ситуацией", — подчеркнул президент Армении.

Говоря о возможном подключении Карабаха к переговорному процессу, Саргсян отметил, что Баку отказывается от переговоров с участием Степанакерта. "Но во всех вариантах, которые мне известны, Нагорный Карабах должен непосредственно участвовать в формировании основного документа. Участие Карабаха в разработке документа вокруг принципов (урегулирования) обязательно", — сказал Саргсян.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.