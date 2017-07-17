ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Секретная служба США в воскресенье опровергла информацию о том, что ее сотрудники охраняли участников встречи Дональда Трампа-младшего с адвокатом из России Натальей Весельницкой.

Ранее в тот же день адвокат президента США Дональда Трампа Джей Секьюлоу выразил недоумение тем, что Секретная служба допустила дополнительных людей на встречу Трампа-младшего и Весльницкой в июне прошлого года. Изначально считалось, что встреча была немногочисленной, однако сейчас СМИ пишут о восьми участниках той беседы.

В ответ официальный представитель Секретной службы Мэйсон Брэйман сообщил, что "Дональд Трамп-младший в июне 2016 года не находился под охраной ведомства". "По этой причине мы не проверяли никого из тех, с кем он встречался в то время", — сказал он агентству Рейтер.

В обязанности Секретной службы США входит в том числе охрана высших должностных лиц государства и их родственников. В период предвыборной кампании под ее опеку попадают кандидаты в президенты.

Газета New York Times ранее сообщила, что Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась с Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Трамп-младший описал эту встречу как "пустую" и отметил, что не рассказывал о ней своему отцу. По его словам, при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации".

Сам президент Трамп в минувший четверг в Париже заявил, что его сын "провел встречу с российским адвокатом, не адвокатом правительства (России), а российским адвокатом".

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.