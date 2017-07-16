В Каире в столкновениях из-за сноса домов погиб человек

КАИР, 16 июл — РИА Новости. Один человек погиб, еще 19 получили ранения в результате столкновений с полицией из-за попыток властей снести незаконные постройки в густонаселенном неблагополучном районе Аль-Варрак в Каире, говорится в заявлении МВД Египта.

Также в столкновениях пострадали по меньше мере 28 полицейских и более десяти сотрудников городских служб, которые должны были сносить незаконные постройки.

Всего было принято решение о сносе порядка 700 объектов, возведенных в обход закона в этом районе.

По словам представителя МВД, местные жители стали обстреливать полицейских из дробовиков и закидывать их камнями сразу, после того как они прибыли в район для исполнения решений по сносу незаконных построек.

После появления информации о погибшем местном жителе и десятках пострадавших, полиция приостановила операцию по сносу.

Египетский премьер Шериф Исмаил заявил, что власти продолжат сносить незаконные постройки, так как речь идет об "авторитете государственной власти". В то же время, он допустил, что некоторые дома будут узаконены. "Мы не хотели этого, но речь идет о государстве, главенстве закона… Ни один гражданин не будет выселен из его дома, речь идет только о нарушениях", — сказал премьер.

Египетское правительство приняло и реализует целую программу, направленную на освобождение от нелегальных застроек принадлежащих государству земель.