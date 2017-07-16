Прокуратура Венесуэлы подтвердила гибель человека на "народном референдуме"

МЕХИКО, 16 июл – РИА Новости. Венесуэльская прокуратура в воскресенье подтвердила факт гибели одного и ранение трех человек в ходе так называемого "народного референдума" против политики президента Николаса Мадуро.

Ранее оппозиция сообщала о гибели двух человек и ранении четырех.

"Прокуратура номер 124 расследует смерть Ксиомары Эскот и ранение трех человек, произошедшие во время неправомерных действий в Катии (пригород Каракаса – ред.)", — говорится в заявлении ведомства в микроблоге в Twitter.

Рядом с церковью Катии располагается пункт для голосования, к которому выстроились в очередь тысячи людей. Нападение было совершенно именно там.

На голосование вынесены следующие вопросы: "Вы отвергаете и не признаете реализацию учредительного национального собрания без предварительного одобрения венесуэльского народа?", "Вы требуете от национальных вооруженных боливарианских сил подчиняться и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?", "Вы согласны, чтобы было осуществлено обновление государственной власти согласно конституции, проведены свободные выборы и создано правительство национального единства?"

Национальный избирательный совет Венесуэлы ранее заявил, что референдум оппозиции не будет иметь юридической силы, так как правом проводить подобные мероприятия обладает только избирательная власть. Оппозиция же ссылается на 71-ю статью конституции, позволяющую проводить консультационные опросы, и намерена показатель властям уровень своей поддержки.