В Киеве открытие магазина российского бренда одежды закончилось дракой

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В торговом центре Skymall в Киеве произошла потасовка между активистами, устроившими пикет против открытия магазина российского производителя и продавца одежды Gloria Jeans, и охранниками. Об этом сообщил один из организаторов акции, член движения "Отпор" Павел Островский в Facebook.
В сети также появилась видеозапись из торгового центра, на которой видно, что драку спровоцировал один из активистов, одетый в камуфляж. В ролике также фигурируют другие участники пикета, они держат в руках плакаты с надписями "Gloria Jeans ЛНР" и "Сделано в ЛНР".
Ранее СБУ заявила, что проверяет законность работы на Украине производителя одежды Gloria Jeans. В ведомстве заявили, что главная фабрика компании в стране расположена в неподконтрольном Киеву Луганске и продолжает работать.