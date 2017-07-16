Оппозиция в Венесуэле сообщила о двух убитых в ходе "народного референдума"

МЕХИКО, 16 июл – РИА Новости. Венесуэльская оппозиция сообщила о двух убитых в воскресенье в ходе так называемого "народного референдума" против политики президента Николаса Мадуро.

Сообщение об этом разместил в своем микроблоге в Twitter один из лидеров оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес.

"Внимание! Два человека убиты и несколько ранены в Катии (пригород Каракаса) напротив церкви. Вооруженные люди на мотоциклах выстрелили в людей, которые проводили манифестацию", — говорится в сообщении известного журналиста Рамона Камачо, которое цитирует Каприлес.

Рядом с церковью Катии располагается пункт для голосования, к которому выстроились в очередь тысячи людей. Нападение было совершенно именно там.

Представитель оппозиционного блока "Круглый стол демократического единства" и глава администрации муниципии Сукре штата Миранда Карлос Окарис подтвердил информацию о гибели двух человек и сообщил о тяжелых ранениях еще четырех человек. Власти Венесуэлы информацию пока никак не прокомментировали.

На голосование вынесены следующие вопросы: "Вы отвергаете и не признаете реализацию учредительного национального собрания без предварительного одобрения венесуэльского народа?", "Вы требуете от национальных вооруженных боливарианских сил подчиняться и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?", "Вы согласны, чтобы было осуществлено обновление государственной власти согласно конституции, проведены свободные выборы и создано правительство национального единства?".

Национальный избирательный совет Венесуэлы ранее заявил, что референдум оппозиции не будет иметь юридической силы, так как правом проводить подобные мероприятия обладает только избирательная власть. Оппозиция же ссылается на 71-ю статью конституции, позволяющую проводить консультационные опросы, и намерена показать властям уровень своей поддержки.