Экс-менеджер штаба Трампа вступился за сына президента

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Сын президента США Дональд Трамп-младший проявил полную открытость, добровольно опубликовав переписку с российским адвокатом Натальей Весельницкой, заявил в воскресенье бывший менеджер предвыборного штаба главы государства Кори Левандовски.

"Трамп-младший сам опубликовал эти электронные письма с полностью открытостью", — сказал Левандовски в интервью телекомпании Fox News. По его словам, "сейчас мы имеем историю ни о чем, потому что встреча (Трампа-младшего и Весельницкой) не имела никаких последствий".

Левандовски обратил внимание на то, что Весельницкая "является частным адвокатом, она никогда не работала на правительство РФ и не была его частью во время встречи с сыном президента США".

Бывший менеджер штаба Трампа обратил внимание на то, что вся информация в данном случае была представлена командой президента в соответствии с требованиями закона. "И я не понимаю, почему мы говорим о встрече частных граждан, сведения о которой были раскрыты соответствующим образом. Между ними не было ни сговора, ни сотрудничества", — сказал Левандовски.

Наряду с этим Левандовски подверг сомнению продвигаемую противниками Трампа идею о так называемом "российском вмешательстве" в американские выборы. "Если русские собирались взломать систему выборов в США, пошел бы такой великий российский разведчик, как (президент РФ) Владимир Путин, который работал в КГБ, к какому-то телепродюсеру или кому-то еще в том же духе, привел бы он на встречу столько народу? Я не думаю", — сказал он.

Газета New York Times ранее сообщила, что Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась с Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Трамп-младший описал эту встречу как "пустую" и отметил, что не рассказывал о ней своему отцу. По его словам, при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации".

Сам президент Трамп в минувший четверг в Париже заявил, что его сын "провел встречу с российским адвокатом, не адвокатом правительства (России), а российским адвокатом".

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.