В МИД Ирана заявили, что США не выполняют условия ядерной сделки

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты, в отличие от Ирана, не выполняют свои обязательства в рамках ядерной сделки, заявил в воскресенье глава иранского МИД Джавад Зариф.

"При заключении сделки мы договорились, что единственной структурой, ответственной за проверку ее выполнения, будет МАГАТЭ. И на данный момент МАГАТЭ уже семь раз заявляло, что Иран честно и полностью выполняет свои обязательства", — сказал Зариф в интервью телекомпании CNN.

По его словам, "к сожалению, мы не можем сказать то же самое про США".

Свою позицию Зариф объяснил тем, что "Белый дома несколько дней назад заявлял, что президент (США Дональд) Трамп использует свой визит в Гамбург на саммит "Большой двадцатки" для того, чтобы убедить лидеров других стран не иметь дело с Ираном". По словам Зарифа, "это нарушение не духа, а буквы соглашения".

"Я думаю, что США сами должны выполнять свои обязательства в рамках сделки", — сказал иранский министр, добавив, что данное соглашение "не запрещает Ирану развивать мирную ядерную программу".

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года. Соглашение с Ираном критиковали власти Израиля и нынешний президент США Дональд Трамп.