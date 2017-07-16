НАТО обсудит с Турцией посещение депутатами из Германии базы в Конья

БЕРЛИН, 16 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Вопрос о посещении депутатами бундестага немецких военнослужащих на натовской базе Конья в Турции будет обсуждаться не только между Берлином и Анкарой, но и в НАТО, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью на телеканале ARD.

"Не только федеральное правительство будет говорить с Турцией, но и НАТО", — заявила Меркель, добавив, что для окончательных выводов "нужно дождаться окончания переговоров", все это "крайне затруднительно".

"Будет считаться то же, что и на "Инджирлике", речь о том, что наши депутаты бундестага, конечно, имеют право посещать солдат. В случае Конья речь идет о миссии НАТО, в которой Германия играет очень существенную роль", — сказала Меркель.

"Сейчас мы уходит с "Инджирлика", это создает маленькую проблему, но эта проблема может быть компенсирована, по остальному мы должны оставаться в диалоге", — добавила канцлер.

Ранее Spiegel cообщил о том, что Турция отказала делегации немецких парламентариев в посещении немецкого контингента на базе НАТО в Конья. Визит прежде планировался на 17 июля.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу данного решения турецких властей. Опасения НАТО связаны с возможным выводом немецких войск с базы в Конья, который может повлиять на уровень поддержки международной коалиции по борьбе с ИГ* со стороны альянса.

9 июля начался вывод немецкого воинского контингента с авиабазы "Инджирлик" в Турции. На базе находились почти 260 военнослужащих бундесвера, которые обслуживали полеты ударно-разведывательных истребителей "Торнадо" и самолетов-заправщиков в рамках миссии коалиции.

*Запрещенная в России террористическая организация