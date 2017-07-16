WSJ рассказала, как Финляндия готовится к "войне с Россией"

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На фоне обострившихся отношений между Россией и Западом власти Финляндии активно совершенствуют систему подземных коммуникаций, пишет обозреватель The Wall Street Journal Томас Грув.

По утверждению журналиста, остановить "российскую агрессию" призвана система бункеров и туннелей под Хельсинки протяженностью в 200 километров. Сейчас значительная часть объектов военной инфраструктуры находится в гражданском пользовании, однако они могут быть переоборудованы в убежища и командные центры в течение нескольких дней после объявления войны.

"Мы извлекли уроки из Второй мировой и именно поэтому создали систему туннелей. Надо прилагать все усилия, чтобы продолжать жить даже под сильными бомбардировками", — заявили изданию в минобороны Финляндии.

Грув подчеркивает, что в "подземном городе" можно разместить все население Хельсинки (более 600 тысяч человек). Современная система коммуникаций обеспечит эвакуированных бесперебойной связью и позволит правительству управлять страной из безопасного расположения. При этом основные элементы оборонной инфраструктуры уже были испытаны этой весной.

Особое беспокойство у финнов вызывают предстоящие российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017". "Нам не так важно, что произойдет на самих учениях. Мы больше интересуемся тем, что случится после, и мы должны быть уверены, что войска уйдут с занятых позиций", — заявил военный эксперт Ярно Лимнел.

Российско-белорусские учения "Запад-2017" запланированы на середину сентября этого года. Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте назвала их "подготовкой к войне с Западом", а генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал от Москвы гарантировать максимальную открытость маневров вооруженных сил.

При этом в Минобороны неоднократно подчеркивали, что российско-белорусские учения носят плановый характер и на них приглашены международные наблюдатели.