Премьер Ливии подготовил дорожную карту по урегулированию ситуации в стране

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж представил новую дорожную карту по урегулированию ситуации в стране, в рамках которой планируется проведение в 2018 году парламентских и президентских выборов, передает агентство Франс Пресс.

"Президентские и парламентские выборы будут организованы в марте 2018 года", — заявил премьер в ходе речи, которая транслировалась по местному телевидению. По словам Сараджа, предполагается, что в ходе голосования жители страны выберут нового президента и парламент "максимум на три года или до тех пор, пока не будет согласован предварительный вариант или не организован референдум по конституции".

Как отмечает агентство, предложенная премьером дорожная карта содержит девять пунктов и направлена на перезапуск ливийского политического соглашения (LPA), достигнутого в 2015 году. По словам премьера, документ поможет разрешить политические, экономические вопросы и проблемы с безопасностью в стране.

В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

Стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в конце 2015 года в марокканском городе Схират, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий. Парламент Ливии, заседающий на востоке страны, в марте проголосовал за его денонсацию.

В соответствии с документом, в Ливии было создано правительство национального согласия и президентский совет во главе с Фаизом Сараджем, но парламент, заседающий в городе Тобруке на востоке страны, отказывается признавать правительство и президентский совет в Триполи.

ОАЭ негласно пытаются выступать посредником в решении ливийского конфликта.