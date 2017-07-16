США призвали Иран освободить всех незаконно задержанных американцев

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты призвали Тегеран немедленно освободить граждан США и других иностранцев, задержанных иранскими властями, как утверждает Вашингтон, по сфабрикованным обвинениям, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя госдепартамента.

"Мы призываем немедленно освободить всех граждан США, незаконно задержанных в Иране, чтобы они смогли вернуться к своим семьям", — заявил агентству представитель госдепа.

Ранее в воскресенье официальный представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджеи заявил, что иранский суд приговорил гражданина США, задержанного спецслужбами, к десяти годам тюремного заключения за попытку "внедриться". По его словам, в Иране осужденный "собирал информацию" и "действовал по прямому указанию Америки".

Представитель судебной системы подчеркнул, что американец подал апелляцию на решение суда. Имя осужденного и другие обстоятельства дела не сообщаются.

Представитель госдепа также не сообщил подробностей относительно осужденного американца, подчеркнув, что "все граждане США, включая лиц с двойным гражданством, которые собираются посетить Иран, должны внимательно читать последние рекомендации американских властей относительно поездок" в эту страну.

Вашингтон формально разорвал дипломатические отношения с Тегераном в 1980 году — спустя год после исламской революции.