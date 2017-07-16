В Ираке не подтвердили ликвидацию лидера ИГ*

КАИР, 16 июл — РИА Новости. Главарь запрещенной в России и ряде стран мира террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади, вероятнее всего, жив и скрывается в пригороде сирийского города Ракка, который до сих пор частично находится под контролем боевиков, заявил руководитель управления информации и борьбы с терроризмом МВД Ирака Абу Али аль-Басри.

"Он скрывается в Сирии, а точнее, за пределами города Ракка", — сказал представитель иракского МВД, слова которого приводит спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

По его словам, именно иракские спецслужбы более других заинтересованы в преследовании лидера ИГ* и его окружения, а также отслеживании всех его перемещений.

В минувший вторник иракский новостной портал "Сумария ньюз" сообщил, что источник в ИГ* признал гибель аль-Багдади. Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб, и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.

Ранее в Минобороны России сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* иракском городе Мосул провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

*Террористическая организация, запрещенная в России