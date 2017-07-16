В Сербии рассказали, сколько граждан страны воюют на стороне ИГ*

БЕЛГРАД, 16 июл – РИА Новости. Сорок девять человек из Сербии отправились воевать на стороне террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил в воскресенье глава сербского МВД Небойша Стефанович.

"Некоторые из них погибли, некоторые все еще там. Это не столь большое количество, как из других стран Европы, но такие вещи всегда беспокоят, и своевременный обмен информацией является единственным способом защитить себя", — сказал министр в интервью белградскому телеканалу Pink.

По его словам, ситуация с безопасностью в самой Сербии хорошая, а полиция, службы безопасности и прокуратура активно работают над устранением каких-либо террористических угроз.

"Сербия входит в число самых безопасных стран Европы", — подчеркнул Стефанович.

*Запрещенная в России террористическая организация