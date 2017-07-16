В ЛНР при обстреле силовиков в жилой дом попала мина

ЛУГАНСК, 16 июл — РИА Новости. Во время обстрела территории самопровозглашенной Луганской народной республики со стороны ВСУ во двор жилого дома в поселке Михайловка прилетела мина, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

© РИА Новости В поселке Молодежный в ЛНР. 16 июля 2017 © РИА Новости В поселке Молодежный в ЛНР. 16 июля 2017

Ранее в ЛНР заявили о 10 обстрелах со стороны ВСУ за минувшие сутки.

"В результате обстрела с украинской стороны зафиксирован прилет мины калибра 82 миллиметра", — сказал Марочко.

По его словам, боеприпас не разорвался, застряв в хозяйственной постройке. Марочко уточнил, что прибывшими подразделениями Народной милиции мину было решено уничтожить на месте.

"Только лишь по счастливой случайности удалось избежать жертв", — отметил представитель оборонного ведомства.

Марочко призвал украинских силовиков обратить внимание на то, что они стреляют по мирным жителям.

© РИА Новости Житель поселка Молодежный в ЛНР © РИА Новости Житель поселка Молодежный в ЛНР

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.