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В мире

СМИ сообщили новые подробности встречи сына Трампа с юристом из России

17:3316.07.2017
(обновлено: 17:34 16.07.2017)
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© AP Photo / Kathy WillensДональд Трамп младший. Архивное фотоДональд Трамп младший. Архивное фото
© AP Photo / Kathy Willens

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Встреча сына президента США Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой прошла в присутствии по меньшей мере восьми человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

Дональд Трамп-младший. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Помимо уже упоминавшихся в СМИ лиц — самого Трампа-младшего, главы предвыборного штаба Пола Манафорта, зятя президента Джареда Кушнера, Весельницкой, лоббиста Рината Ахметшина и музыкального критика Роба Голдстоуна — при разговоре присутствовали еще два человека.

Один из них исполнял обязанности переводчика, второй был "представителем семьи из России, которая попросила организовать встречу", сообщает телеканал. Источник не назвал имена этих людей.

Газета New York Times ранее сообщила, что Ахметшин назвал в качестве переводчика Анатолия Самачорнова. Сам Самачорнов признал, что работал в тот период на Весельницкую, но не стал комментировать информацию о своем присутствии на встрече.

Ранее американские СМИ сообщили, что сын президента — Дональд Трамп-младший в июне прошлого года при посредничестве Эмина Агаларова встречался с адвокатом из России Натальей Весельницкой, ожидая, что она ему представит некий компромат на Хиллари Клинтон.

Дональд Трамп-младший. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Сын президента сообщил New York Times, что при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, после этого стороны перешли к проблеме усыновления детей, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было использовано лишь как "предлог для встречи". Весельницкая в свою очередь опровергает, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Позже сообщалось, что, по данным Daily Beast, на слушании комитета палаты представителей по иностранным делам помимо адвоката Натальи Весельницкой присутствовал и Ринат Ахметшин, которого издание называет лоббистом группы Весельницкой. Daily Beast сделало вывод о его присутствии на основании фотографий, которые изданию передал фонд Hermitage Capital. Сенатор Чак Грассли заявил, что Ахметшин является бывшим сотрудником российской военной разведки.

В понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Хиллари Клинтон. Позже Песков заявил, что Кремлю ничего не известно и о Ринате Ахметшине.

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