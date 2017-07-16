Адвокат Трампа допустил встречи сына президента с представителями России

ВАШИНГТОН, 16 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Сын президента США Дональд Трамп-младший мог проводить дополнительные встречи с представителями РФ, но они не имели отношения к предвыборной кампании его отца, заявил в воскресенье телекомпании CNN один из юридических советников главы государства Джей Секьюлоу.

В эфире телеведущий попросил прокомментировать информацию о том, что Трамп-младший мог встречаться не только с адвокатом Натальей Весельницкой, но и "с другими русскими".

"Я не знаю, я представляю интересы президента", — сказал Секьюлоу. По его словам, "Трамп-младший мог встречаться с другими русскими, но это не имеет отношения к предвыборной кампании".

Адвокат подчеркнул, что "президент не был вовлечен во встречу" своего сына с Весельницкой и не знал о ней. Кроме того, подчеркнул он, "это была короткая встреча в 15 минут, она не имела никаких результатов и последствий".

Газета New York Times ранее сообщила, что адвокат из России Наталья Весельницкая, у которой якобы есть "связи в Кремле", в 2016 году встречалась со старшим сыном американского президента Дональдом Трампом-младшим, заявив о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Сама Весельницкая сообщила, что никогда не работала на российское правительство. Она также опровергла информацию, что предлагала какой-либо компромат на Клинтон.

Трамп-младший описал эту встречу как "пустую" и отметил, что не рассказывал о ней своему отцу. По его словам, при встрече с Весельницкой "быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". Сам президент Трамп в четверг в Париже заявил, что его сын "провел встречу с российским адвокатом, не адвокатом правительства (России), а российским адвокатом". Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в Кремле не знают об адвокате из России, которая якобы заманила старшего сына американского президента на встречу, пообещав ему компромат на Клинтон.