СМИ: Франция хочет использовать Brexit для подрыва британской экономики

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Специальный представитель лондонского Сити Джереми Браун считает, что Франция намерена "активно подрывать и разрушать" финансовый сектор Великобритании после выхода королевства из состава ЕС (Brexit), сообщает издание Daily Mail со ссылкой на попавший в их распоряжение отчет.

Как пишет издание, ранее в этом месяце Браун провел переговоры в министерстве финансов Франции, центральном банке Франции, сенате и посольстве Великобритании, встретился с главами банков, политиками и дипломатами.

По итогам встреч Браун написал отчет министрам финансов Великобритании, в котором заключил, что Париж имеет целью "ослабление Великобритании". Он отметил, что "французские представители бродят по Лондону, предлагая большие суммы фирмам, чтобы они перешли в Париж".

По словам Брауна, "в интересах Центрального банка Франции самый трудный Brexit". Он отметил, что Франция видит в Великобритании "не партнера, а противника".

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.