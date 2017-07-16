В Венесуэле проходит "народный референдум" против политики президента

МЕХИКО, 16 июл — РИА Новости. Так называемый "народный референдум", не имеющий мандата от избирательных властей, проходит в воскресенье в Венесуэле.

Оппозиционный блок "Круглый стол демократического единства" утвердил три вопроса, на которые должны будут ответить граждане.

Вопросы выносятся следующие: "Вы отвергаете и не признаете реализацию учредительного национального собрания без предварительного одобрения венесуэльского народа?", "Вы требуете от национальных вооруженных боливарианских сил подчиняться и защищать конституцию 1999 года и поддерживать решения Национальной ассамблеи?", "Вы согласны, чтобы было осуществлено обновление государственной власти согласно конституции, проведены свободные выборы и создано правительство национального единства?"

По данным оппозиции, в стране открылось более 2 тысяч участков, где граждане могут отдать свой голос, за рубежом голосование охватывает 85 стран, где проживают венесуэльцы. В социальных сетях выложены фотографии, демонстрирующие большие очереди желающих проголосовать.

При этом четкого списка избирателей нет: оппозиция объявила, что любой человек старше 18 лет может участвовать в процессе. За ходом голосования наблюдает специальная комиссия, состоящая из пяти экс-президентов нескольких стран Латинской Америки.

Заместитель главы фирмы социологических опросов Meganalisis Рубен Леаньес сообщил каналу NTN24, что, по его ожиданиям, в референдуме могут принять участие почти 54% имеющих право голоса граждан.

Национальный избирательный совет Венесуэлы ранее заявил, что референдум оппозиции не будет иметь юридической силы, так как правом проводить подобные мероприятия обладает только избирательная власть. Оппозиция же ссылается на 71-ю статью конституции, позволяющую проводить консультационные опросы, и намерена показатель властям уровень своей поддержки.

Параллельно власти Венесуэлы проводят репетицию голосования по выборам 545 членов национального учредительного собрания, которое намечено на 30 июля.

Президент Николас Мадуро накануне согласился с проведением "народного референдума" оппозиции, однако призвал провести его мирно. Про его словам, речь идет всего лишь о внутреннем референдуме правых партий.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.