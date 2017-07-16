В Европарламенте заявили, что отсрочек по Brexit не будет

БРЮССЕЛЬ, 16 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз не пойдет на то, чтобы дать Лондону какую-либо отсрочку на переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), заявил председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни.

"Мы не можем дать больше времени на переговоры. Мы собираемся завершить их до европейских выборов в 2019 году", — сказал Таяни в интервью брюссельскому корреспонденту издания La Vanguardia, о чем сам глава ЕП сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, если Лондон не предоставит трем миллионам европейцев, проживающих в Великобритании, те же права, что и гражданам Соединенного королевства, Европарламент проголосует против такого соглашения. Глава ЕП считает приоритетным достижение договоренности уже до конца 2017 года.

Тема условий проживания граждан ЕС в Великобритании после Brexit станет главной на переговорах, которые стороны запланировали провести 17 июля в Брюсселе. В целом Таяни оптимистично настроен по поводу результатов предстоящих переговоров по Brexit.

Решение выйти из ЕС было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода страны из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением.

Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.