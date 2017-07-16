Нетаньяху назвал приглашение Макрона на церемонию памяти сильным жестом

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приглашение президента Франции Эммануэля Макрона на церемонию памяти евреев, погибших при событиях "Вель д'Ив", является "очень сильным жестом", передает агентство Франс Пресс.

Как сообщает агентство, Нетаньяху прибыл в воскресенье в Париж, чтобы почтить память евреев, погибших в результате облавы "Вель д'Ив" — серии арестов евреев с последующей отправкой их в нацистские лагеря смерти в 1942 году.

Франция не признавала свою ответственность за эти события вплоть до 1995 года, когда президентом страны стал Жак Ширак. В воскресенье Макрон повторил заявления своих предшественников, отметив, что "ни один немец не участвовал" в организации событий "Вель д'Ив", "именно Франция организовала" эту облаву.

Нетаньяху заявил, что эта церемония является "свидетельством глубокой дружбы между Францией и Израилем". Как отмечает агентство, впервые официальный представитель Израиля принял участие во Франции в такой церемонии памяти погибших.