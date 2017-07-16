В Сербии в ходе крупнейшей полицейской операции задержали более 350 человек

БЕЛГРАД, 16 июл — РИА Новости. Сербские полицейские провели крупнейшую спецоперацию, в ходе которой задержаны 360 человек по подозрению в совершении различных преступлений, изъято значительное количество оружия и наркотиков, сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Белграде глава МВД Сербии Небойша Стефанович.

Операция под названием "Арес" (Арес — бог войны в древнегреческой мифологии) была проведена в 27 городах и муниципалитетах страны. На данный момент возбуждены уголовные дела в отношении 202 лиц.

Задержанным вменяются незаконное производство и оборот наркотиков, покушения на убийство, изнасилования и запрещенные сексуальные действия, насилие, вымогательства, пытки, похищения, грабежи и другие преступления.

"Полиция продолжит эту акцию для защиты безопасности граждан", — заявил Стефанович.

Он уточнил, что было конфисковано 167 кг наркотиков — кокаина, героина, гашиша, марихуаны и экстази, а также обнаружены три лаборатории по производству марихуаны. Найдено четыре автомата, 29 ружей, 30 пистолетов, один килограмм взрывчатки, шесть гранат и более трех тысяч единиц боеприпасов.

Также, как указал Стефанович, была изъята большая сумма денег, 19 автомобилей, множество компьютеров и 150 гигабайт порнографических материалов с участием детей.