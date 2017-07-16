Число погибших при ДТП с автобусом в Индии увеличилось до 16

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Число погибших в результате аварии с автобусом, перевозившим паломников, в индийском штате Джамму и Кашмир увеличилось до 16 человек, 30 получили ранения, сообщает газета IndiaToday.

Ранее сообщалось о 11 погибших.

Инцидент произошел в воскресенье на автомагистрали в районе города Банихал. По данным полиции, автобус съехал с дороги, перевернулся и упал в ущелье. Причина аварии пока не установлена.

Паломники намеревались посетить пещеры Амарнатх, одну из известных индуистских святынь в штате Джамму и Кашмир. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших.

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.