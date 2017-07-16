В МИД Грузии рассказали о состоянии детей, пострадавших в Турции

ТБИЛИСИ, 16 июл – РИА Новости. Состояние детей из Грузии, пострадавших в результате автоаварии в Турции, удовлетворительное, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на сотрудницу пресс-службы министерства иностранных дел Грузии.

Как передает агентство Sputnik , автобус, который перевозил детей из грузинского танцевального ансамбля "Лампари", утром в воскресенье перевернулся в провинции Гиресун, в 120 километрах от Трабзона. Пострадали все 38 человек, находящихся в автобусе, их распределили в четыре районные больницы. Погибших нет.

"Сотрудники консульства Грузии навестили пострадавших. К этому времени состояние здоровья пострадавших удовлетворительное, им оказывается медицинская помощь. На место едет председатель правительства Аджарии и министр здравоохранения", — рассказала представитель МИД.

Ведомство находится на постоянной связи с родителями пострадавших детей, отметила она.

Маленькие танцоры из Грузии отправлялись на гастроли в Болгарию через Турцию. По предварительным данным, причиной аварии могла стать лопнувшая покрышка колеса.

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