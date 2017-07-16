Храмовую гору открыли для посещений после теракта

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл – РИА Новости. Израильские власти сняли запрет на доступ на Храмовую гору — одну из самых почитаемых религиозных святынь Иерусалима, которая два дня назад была закрыта из-за нападения на полицейских, однако многие мусульмане отказываются проходить через рамки только что установленных металлодекторов, сообщили правоохранительные органы.
"Около 200 мусульман прошли на Храмовую гору для участия в послеполуденных молитвах", — сообщила пресс-служба полиции.
В то же время, по данным правоохранительных органов, представители "Вакфа", мусульманского фонда, управляющего святыней, заявили об отказе подниматься на гору через металлодетекторы, установка которых в двух метрах от входа стала ответной мерой Израиля на пятничное нападение.
"Главы "Вакфа" призвали верующих не проходить через рамки металлодетекторов. Это послужило причиной задержки с открытием Храмовой горы. Некоторые из верующих прошли, несмотря на призывы "Вакфа", — описал ситуацию в микроблоге Twitter министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан.
Помимо металлодетекторов, израильские власти решили смонтировать на высоких столбах вне пределов Храмовой горы видеокамеры для наблюдения за происходящим на территории святыни.
Закрытие Храмовой горы вызвало недовольство в арабо-мусульманском мире. Немедленно снять запрет на доступ к мечетям от Израиля потребовали палестинские власти и Иордания, чей король Абдалла II имеет статус хранителя святых мест Иерусалима. Новейшая история знает немало прецедентов, когда события, связанные с Храмовой горой, и даже слухи о якобы вынашиваемых Израилем планах ограничить там права мусульман становились катализатором масштабных эскалаций ближневосточного конфликта со множеством жертв с обеих сторон.