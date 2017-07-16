Разведка ДНР заявила, что силовики убили мужчину, считавшегося пропавшим
ДОНЕЦК 16 июл — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики располагает фактами умышленного убийства украинскими силовиками ранее считавшегося пропавшим без вести мужчины, сказал РИА Новости представитель оперативного командования ДНР.
"Согласно данным нашей разведки, военнослужащие 57 отдельной мотопехотной бригады 12 июля совершили умышленное убийство путем сожжения ранее считавшегося пропавшим без вести Прохорчука Евгения Викторовича 1979 г.р. Известно, что военнослужащие ранее входили в националистическое движение "Правый сектор"*", — сказал РИА Новости представитель оперативного командования.
* экстремистская организация, запрещенная в России