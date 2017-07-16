В Индии автобус с паломниками упал в ущелье, более десяти человек погибли

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Автобус, перевозивший паломников, упал в ущелье в индийском штате Джамму и Кашмир на севере страны, 11 человек погибли, сообщает газета IndiaToday.

Инцидент произошел в воскресенье на автомагистрали в районе города Банихал. Паломники намеревались посетить пещеры Амарнатх, одну из известных индуистских святынь в штате Джамму и Кашмир. По данным газеты Times of India, 35 человек пострадали в результате происшествия.

Причина аварии пока не установлена. Проводится спасательная операция.

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.