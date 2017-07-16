Китай успешно протестировал новейший разведывательный беспилотник

ПЕКИН, 16 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай провел успешный испытательный полет своего боевого разведывательного беспилотника Caihong-5 ("Цайхун-5", CH-5) и готов к его серийному выпуску, а также выводу аппарата на международный рынок, передает в воскресенье телеканал CGTN.
Беспилотники серии "Цайхун" пользуются наибольшим спросом на международном рынке из всех существующих на данный момент китайских БПЛА, их закупили уже более 10 стран.
Руководитель проекта БПЛА "Цайхун" в Китайской академии аэрокосмической аэродинамики Оу Чжунмин сообщил, что ряд стран уже проявили заинтересованность в приобретении новейшего китайского аппарата. Он не уточнил, представители каких именно стран намерены купить CH-5, но сообщил, что соответствующие переговоры уже ведутся как с теми, кто ранее приобретал БПЛА серии "Цайхун", так и с новыми потенциальными клиентами.
"Цайхун-5" способен нести на себе авиационную систему дальнего радиолокационного обнаружения, выполнять разведывательные задачи, наносить удары по целям на средней и малой высоте. Более того, БПЛА "Цайхун-5" при наличии специального оснащения может использоваться для обнаружения целей и под водой, к примеру, подводных лодок. Также БПЛА можно применять и в различных гражданских целях, оснастив его камерами высокого разрешения, радарами и радиопередатчиками.