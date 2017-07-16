В Турции попал в аварию автобус с детским ансамблем из Грузии

АНКАРА, 16 июл — РИА Новости. Крупное ДТП с автобусом, перевозившим детский танцевальный ансамбль из Грузии в Болгарию, произошло в турецкой провинции Гиресун, 38 человек получили ранения, сообщает в воскресенье газета Hurriyet.

​Отмечается, у автобуса лопнула шина, в результате чего он съехал с трассы и врезался в столб. Среди пострадавших большинство составляют дети, они развезены по больницам.

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