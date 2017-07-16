В Турции попал в аварию автобус с детским ансамблем из Грузии

АНКАРА, 16 июл — РИА Новости. Крупное ДТП с автобусом, перевозившим детский танцевальный ансамбль из Грузии в Болгарию, произошло в турецкой провинции Гиресун, 38 человек получили ранения, сообщает в воскресенье газета Hurriyet.
Giresun'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi— Kudüs (@mburhanoncu) 16 июля 2017 г.
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Отмечается, у автобуса лопнула шина, в результате чего он съехал с трассы и врезался в столб. Среди пострадавших большинство составляют дети, они развезены по больницам.
Giresun'da trafik kazası: 23 yaralı https://t.co/5C5U97qhlA pic.twitter.com/NbT4ruKzq8— Haber 2e (@haber2ecom) 16 июля 2017 г.