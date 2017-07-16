Команда Трампа потратила на юристов почти $700 тысяч за три месяца

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа потратила более 677 тысяч долларов на "юридические консультации" за период с апреля по июнь 2017 года, сообщает издание Politico со ссылкой на обнародованную финансовую статистику.
С начала кампании Трамп и его команда выплатили юристам в общей сложности 4,5 миллиона долларов.
В конгрессе США сейчас ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал скандал вокруг предполагаемых "связей с Россией" его ближайшего окружения самой масштабной охотой на ведьм в политической истории.