Команда Трампа потратила на юристов почти $700 тысяч за три месяца

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа потратила более 677 тысяч долларов на "юридические консультации" за период с апреля по июнь 2017 года, сообщает издание Politico со ссылкой на обнародованную финансовую статистику.

Сумма составляет около 15% от общих затрат соратников президента за указанный период, при этом по сравнению с периодом с января по март расходы на адвокатов выросли более чем в 2,5 раза.

С начала кампании Трамп и его команда выплатили юристам в общей сложности 4,5 миллиона долларов.

В конгрессе США сейчас ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп.

При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Ранее сообщалось, что Трамп назвал скандал вокруг предполагаемых "связей с Россией" его ближайшего окружения самой масштабной охотой на ведьм в политической истории.