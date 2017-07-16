Около половины американцев не доверяют Трампу вести переговоры с Путиным

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Почти половина американцев не доверяет президенту США Дональду Трампу вести переговоры с главой России Владимиром Путиным, свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News.

Как следует из результатов, 48% опрошенных совсем не доверяют Трампу вести переговоры с Путиным, 18% — "немного доверяют". При этом 32% считают, что Трамп способен вести переговоры с Путиным. Кроме того, 47% американцев совсем не доверили бы Трампу вести переговоры с кем-то еще из мировых лидеров.

По данным опроса, 60% американцев убеждены, что Россия "пыталась вмешаться" в выборы президента США и 44% респондентов считают, что Трамп "получил пользу" от этого.

Кроме того, рейтинг одобрения Трампа понизился до 36%, недовольны его работой 58% американцев.

В июне, согласно результатам опроса Harvard-Harris Poll для издания Hill, рейтинг одобрения Трампа вырос впервые за долгое время. Тогда 48% американцев одобряли деятельность Трампа на посту главы Белого дом.

Опрос проводился с 10 по 13 июля, в нем принял участие 1001 человек.