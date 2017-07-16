Около половины американцев не доверяют Трампу вести переговоры с Путиным

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Почти половина американцев не доверяет президенту США Дональду Трампу вести переговоры с главой России Владимиром Путиным, свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News.
По данным опроса, 60% американцев убеждены, что Россия "пыталась вмешаться" в выборы президента США и 44% респондентов считают, что Трамп "получил пользу" от этого.
В июне, согласно результатам опроса Harvard-Harris Poll для издания Hill, рейтинг одобрения Трампа вырос впервые за долгое время. Тогда 48% американцев одобряли деятельность Трампа на посту главы Белого дом.
Опрос проводился с 10 по 13 июля, в нем принял участие 1001 человек.