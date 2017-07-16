СМИ: аэропорт Гонконга осенью введет платный сервис ускоренного досмотра

ПЕКИН, 16 июл – РИА Новости, Анна Раткогло. Международный аэропорт Гонконга с сентября может ввести платную услугу ускоренного досмотра, пишет издание South China Morning Post.
Пока точно не известно, сколько будет стоить для пассажиров новый сервис. Отмечается, что с авиакомпаний аэропорт будет взимать по 2,5 доллара за каждого пассажира, воспользовавшегося услугой.
Источник издания также заявил, что в тестировании сервиса могут принять участие авиакомпании Cathay Pacific, Cathay Dragon и Hong Kong Airlines.
Стало также известно, что ряд международных авиакомпаний сразу ответили отказом на инициативу аэропорта, так как новый сервис не включает в себя ускоренный миграционный контроль.