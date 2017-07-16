Человек у здания Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото

Человек у здания Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Авиакомпании аннулируют проданные билеты на рейсы из Великобритании в Европу, если правительство Соединенного Королевства не сможет достичь соглашения с Брюсселем по выходу из ЕС, пишет издание Sunday Times.

Предупреждение о возможной отмене перелета будет напечатано на билетах на рейсы 2019 года, которые поступят в продажу с марта 2018 года.

"Мы будем отменять рейсы. Мы будем отменять поездки людей на праздники летом 2019 года", — заявил глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О"Лири.

По словам осведомленного источника газеты, правительство Великобритании пока не может достичь соглашения с Евросоюзом, которое оставило бы в силе договор по открытому небу, действующий в рамках ЕС.

Лондон намерен выйти из договора, так как его исполнение относится к юрисдикции Европейского суда, а британский премьер-министр Тереза Мэй уже высказалась против участия страны в его работе после Brexit.

Решение выйти из Евросоюза было принято британцами на референдуме 23 июня 2016 года. Великобритания 29 марта официально запустила процесс выхода, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Согласно правилам, изложенным в 50-й статье Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза, Великобритания должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.