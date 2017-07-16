В Анкаре открыли памятник жертвам попытки военного переворота
09:4816.07.2017
(обновлено: 09:55 16.07.2017)
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АНКАРА, 16 июл — РИА Новости. Торжественное открытие монумента в память о жертвах попытки переворота 15-16 июля прошлого года прошло в Анкаре в воскресенье, на церемонии выступил президент Турции Тайип Эрдоган.
Мероприятия по случаю годовщины мятежа проходят 15-16 июля по всей Турции. Наиболее массовые акции состоялись в Анкаре и Стамбуле, где в шествиях и митингах приняли участие сотни тысяч человек. Мемориал в память о погибших во время мятежа установлен у президентского дворца в Анкаре на месте, где погибли около 30 человек во время авиаударов со стороны мятежников. Мемориал представляет собой стоящие на четырех наклонных колоннах скульптурные изображения погибших во время мятежа, которые несут на своих плечах звезду и полумесяц – символы Турции, изображенные на ее государственном флаге.
"Этот монумент постоянно будет напоминать будущим поколениям о наших героях. У них в руках не было ничего, кроме веры, но они остановили самолеты и танки. Мы похоронили наших мучеников, но они будут жить в наших сердцах. А организаторы переворота будут гнить в тюремных застенках, умирая снова и снова", — сказал турецкий лидер.
Фотографии жертв неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года в Турции
Год назад, в ночь с 15 на 16 июля, группа мятежников в Турции предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек были ранены. Мятеж был подавлен, власти обвинили в причастности к попытке переворота оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовали его экстрадиции из США. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.
Подробнее о попытке военного переворота в Турции в 2016 году читайте в справке РИА Новости >>
Вечером 15 июля на улицах Стамбула и Анкары появились военные и тяжелая армейская техника, была слышна стрельба и взрывы.
За ночь обстрелу подверглись ряд важных объектов в турецкой столице в том числе здание генштаба, штаб-квартиры полиции, МВД.
В Стамбуле мятежники перекрыли движение по двум мостам через Босфор.
В ответ на призыв президента Турции Тайипа Эрдогана на улицы вышли тысячи человек в знак протеста против военного переворота.
В Стамбуле на площади Таксим военные вступили в перестрелку с манифестантами.
На здание парламента Турции был совершен авианалет. Спустя несколько часов там произошла интенсивная перестрелка. По данным СМИ, сторонники переворота открыли огонь по противникам путча.
Президент Турции Тайип Эрдоган, прилетевший в аэропорт Стамбула, обратился к нации и заявил о том, что была сделана попытка восстания против сплоченности и единства Турции.
Он заявил, что причастные к попытке переворота понесут наказание.
Тринадцать сторонников военного переворота в Турции были задержаны при попытке прорваться в президентский дворец в Анкаре, среди них трое высокопоставленных офицеров.
По данным СМИ, после попытки мятежа в Стамбуле было задержано 600 человек.
В результате попытки военного переворота погибли не менее 60 человек, из них 42 в Анкаре. Среди жертв беспорядков есть как военные, так и гражданские лица.
Президент Турции призвал людей оставаться на улицах до тех пор, пока ситуация не нормализуется.
Манифестанты выходят с государственными флагами в руках и портретами основателя страны Кемаля Ататюрка.
Тем не менее, по сообщениям очевидцев, мятежники продолжили вести вооруженные атаки.
Стамбульский аэропорт Ататюрка был взят под контроль военных, лояльных действующему правительству.
Истребители F-16 ВВС нанесли удары по танкам, находящимся у президентского дворца.
В Стамбуле мятежники начали сдаваться властям.