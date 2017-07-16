В Анкаре открыли памятник жертвам попытки военного переворота

Президент Турции Тайип Эрдоган во время церемонии, посвященной первой годовщине попытки государственного переворота 15 июля 2017

Президент Турции Тайип Эрдоган во время церемонии, посвященной первой годовщине попытки государственного переворота 15 июля 2017

АНКАРА, 16 июл — РИА Новости. Торжественное открытие монумента в память о жертвах попытки переворота 15-16 июля прошлого года прошло в Анкаре в воскресенье, на церемонии выступил президент Турции Тайип Эрдоган.

Мероприятия по случаю годовщины мятежа проходят 15-16 июля по всей Турции. Наиболее массовые акции состоялись в Анкаре и Стамбуле, где в шествиях и митингах приняли участие сотни тысяч человек. Мемориал в память о погибших во время мятежа установлен у президентского дворца в Анкаре на месте, где погибли около 30 человек во время авиаударов со стороны мятежников. Мемориал представляет собой стоящие на четырех наклонных колоннах скульптурные изображения погибших во время мятежа, которые несут на своих плечах звезду и полумесяц – символы Турции, изображенные на ее государственном флаге.

"Этот монумент постоянно будет напоминать будущим поколениям о наших героях. У них в руках не было ничего, кроме веры, но они остановили самолеты и танки. Мы похоронили наших мучеников, но они будут жить в наших сердцах. А организаторы переворота будут гнить в тюремных застенках, умирая снова и снова", — сказал турецкий лидер.

© AP Photo / Ali Unal Фотографии жертв неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года в Турции © AP Photo / Ali Unal Фотографии жертв неудачной попытки государственного переворота 15 июля 2016 года в Турции

Год назад, в ночь с 15 на 16 июля, группа мятежников в Турции предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек были ранены. Мятеж был подавлен, власти обвинили в причастности к попытке переворота оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовали его экстрадиции из США. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

Подробнее о попытке военного переворота в Турции в 2016 году читайте в справке РИА Новости >>