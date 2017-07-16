Израильские силовики застрелили разыскиваемого за нападения палестинца

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл — РИА Новости. Израильские силовики застрелили на Западном берегу реки Иордан палестинского боевика, который разыскивался за два вооруженных нападения и оказал сопротивление при аресте, сообщили армия и полиция.

Палестинец подозревался в том, что в субботу он обстрелял автомобиль в районе еврейского поселения Атереи и армейский пост у деревни Наби-Салех.

"При попытке задержания он достал самодельное оружие и направил его на израильские силы. Увидев, что разыскиваемый вооружен, бойцы (спецподразделения пограничной полиции) ЯМАМ открыли огонь на поражение и убили его", — сообщила пограничная полиция.

Пограничники участвовали в операции вместе с военнослужащими и сотрудниками антитеррористической спецслужбы ШАБАК.

"Арестован еще один подозреваемый. Он получил легкое ранение, помощь ему была оказана на месте", — сообщила армейская пресс-служба. Со стороны израильтян потерь нет.

Нападения на Западном берегу продолжили череду из сотен арабских атак, которая началась осенью позапрошлого года, унесла жизни свыше 40 израильтян и иностранцев, в последние месяцы пошла на спад, но до конца не прекратилась. Такие вылазки в Израиле признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти, группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений.

В пятницу трое арабов-израильтян застрелили двух полицейских в историческом центре Иерусалима и были убиты ответным огнем при попытке скрыться на Храмовой горы — главной святыни иудаизма и третьей по значимости для последователей ислама.