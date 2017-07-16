В Чили из-за снегопада около 250 тысяч человек остались без света

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Около 250 тысяч человек остались без электричества в результате снегопада, обрушившегося на столицу Чили Сантьяго, сообщает телеканал Би-би-си.
По данным телеканала, один человек погиб при расчистке льда. Еще два человека пострадали в результате повреждения линии электропередачи.
Помимо перебоев в подаче электроэнергии стихия также спровоцировала нарушение движения общественного транспорта в столице. Несколько спортивных мероприятий были отложены.
Snow is making an unusual appearance in Santiago, Chile; record lows are next in jeopardy: https://t.co/rXfNeQEQr8 pic.twitter.com/pcHJXljU21— AccuWeather (@breakingweather) 15 июля 2017 г.