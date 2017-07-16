В Чили из-за снегопада около 250 тысяч человек остались без света

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Около 250 тысяч человек остались без электричества в результате снегопада, обрушившегося на столицу Чили Сантьяго, сообщает телеканал Би-би-си.

По данным телеканала, один человек погиб при расчистке льда. Еще два человека пострадали в результате повреждения линии электропередачи.

Помимо перебоев в подаче электроэнергии стихия также спровоцировала нарушение движения общественного транспорта в столице. Несколько спортивных мероприятий были отложены.

Snow is making an unusual appearance in Santiago, Chile; record lows are next in jeopardy: https://t.co/rXfNeQEQr8 pic.twitter.com/pcHJXljU21 — AccuWeather (@breakingweather) 15 июля 2017 г.

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