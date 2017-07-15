Гергиев ответил на критику французских СМИ из-за концерта в Париже

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Дирижер Валерий Гергиев прокомментировал критические высказывания со стороны французских СМИ из-за его выступления на концерте в Париже в День взятия Бастилии.

Концерт Национального оркестра Франции под управлением известного российского дирижера прошел в пятницу на Марсовом поле. Некоторые французские газеты посчитали участие Гергиева в концерте не самым удачным, поскольку он, по мнению журналистов этих изданий, известен своей "приближенностью к Кремлю". С критикой выступили такие издания, как Le Point, France Musique и Huffington Post.

Сам Гергиев подчеркнул, что выступить в Париже его пригласили французы. "Я не "возглавляю", я — гость, которого пригласили. Я не являюсь без приглашения. Я работаю с некоторыми из лучших сопрано, меццо-сопрано, теноров, баритонов нашего времени. Мы коллеги. Я постоянно работаю с замечательными артистами, и не бывало такого периода, когда я прервал бы дружбу с музыкантами", — сказал Гергиев в интервью телеканалу RT, отвечая на вопрос, что он, якобы, возглавил торжества в честь национального праздника Франции.

По словам режиссера, он очень далек от пропаганды и политики.

"За последние полтора месяца у меня было около сорока больших выступлений. Я работал с Анной Нетребко, Пласидо Доминго, с великими пианистами и скрипачами. Подобные вопросы не заботили ни мой разум, ни мое сердце", — добавил Гергиев.

День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году в начале Великой французской революции была взята штурмом крепость-тюрьма Бастилия.