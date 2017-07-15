В День взятия Бастилии во Франции сожгли 900 машин, сотни человек задержаны

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Почти 900 машин сожжены и около 370 человек задержаны во Франции во время праздничных мероприятий по случаю национального праздника — Дня взятия Бастилии, сообщает газета Parisien.

По данным французского МВД, всего за 13-14 июля сожжено 897 автомобилей, стражам порядка пришлось задержать 368 человек.

Отмечается, что в 2016 году было сожжено чуть меньше машин — 855, однако задержанных было больше, чем в 2017 году — 577 человек.

По словам представителя министерства Перра-Анри Бранде, повышенные меры безопасности по всей стране позволили "значительно снизить число поджогов и драк" в этом году.

Ранее сообщалось, что только в Париже безопасность во время праздника обеспечивали 11 тысяч полицейских. В охране французской столицы также были задействованы шесть речных судов, патрулирующих Сену, и беспилотник Reaper.