Депутат Рады заявил, что в украинском парламенте есть "агенты Кремля"

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что в нынешнем парламенте есть "агенты России", но их меньше, чем было ранее.

"Их уже не так много, как это было до 2014 года. Я думаю, что, безусловно, они тоже есть. Это те люди, у которых есть общий бизнес с РФ, общая недвижимость, общее прошлое. Но их влияние не настолько велико. Поэтому вы видите, как все призывы к досрочным выборам президента и парламента транслируются обязательно российской пропагандой", — цитирует Геращенко сайт телеканала "112 Украина".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.