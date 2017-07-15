Пушков объяснил, почему вместо декларации саммита Украина-ЕС вышел "пшик"

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что итоговое заявление саммита Украина-ЕС так и не было согласовано из-за того, что европейские страны не хотят видеть Киев в составе организации. Об этом он написал в Twitter.

"Украина стала фактором раскола в ЕС: польско-литовская уния хочет видеть ее в ЕС, остальные резко против. Поэтому вместо декларации — пшик", — говорится в сообщении.

Саммит Украина-ЕС прошел в Киеве 12 —13 июля и завершился без традиционного для таких мероприятий итогового заявления, так как стороны не смогли согласовать текст документа.

Киев потребовал, чтобы в заявлении была процитирована фраза из преамбулы Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом — о том, что ЕС "признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор". Но эта формулировка не устроила представителей ЕС —категорически против нее высказались, в частности, Нидерланды.