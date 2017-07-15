Пенсионерка из Британии забыла у себя в глазу 27 линз

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Офтальмолог обнаружила в глазу у британской пенсионерки 27 линз, которые она забыла снять. Об этом сообщает издание Ассоциации оптометристов Великобритании Optometry Today.
Сама 67-летняя пациентка позднее рассказала, что списывала зуд в глазу на возраст. По информации издания, она носила одноразовые ежедневные линзы в течение 35 лет.
Офтальмологи, которые должны были удалять женщине катаракту, признались, что никто из них за годы практики не сталкивался с чем-либо подобным. Операцию пришлось отложить.
27 Contact-Lenses removed from Eye https://t.co/1dv0ZQRMJg pic.twitter.com/g9pTxJjkON— Nerdcore (@NerdcoreBlog) 15 июля 2017 г.
Через две недели после извлечения линз из глаза пациентка сообщила, что чувствует себя намного лучше.